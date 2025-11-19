МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ходорковский* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Константин Денисов 19-11-2025 18:04
© Фото: Den Knapweed, Russian Look, Global Look Press

Предприниматель и бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация об этом появилась на портале ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович*, 26.06.1963 года рождения, город Москва», - говорится в публикации.

Ранее Росфинмониторинг внес в этот перечень экс-главу правительства РФ Михаила Касьянова**. В отношении Ходорковского* и Касьянова** ФСБ возбудила уголовное дело о захвате власти.

На данный момент оба фигуранта проживают за границей. Они также обвиняются в распространении ложной информации о работе государственных органов России и выступлении против проведения СВО.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом.

** Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#в стране и мире #ФСБ #терроризм #ЮКОС #правительство РФ #иноагенты #росфинмониторинг #михаил ходорковский #Касьянов
