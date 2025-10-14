МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ завела на Ходорковского* и Касьянова* дело о захвате власти

Как считают в спецслужбе, созданный в феврале 2022 года АКР** преследует цель изменить конституционный строй в России.
Владимир Рубанов 2025-10-14 10:16:19
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Global Look Press

ФСБ России возбудила уголовные дела против экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского* (внесен в реестр иноагентов) и членов «Антивоенного комитета России»** (признан в РФ нежелательной организацией). Следствие ведется по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму.

Как считают в спецслужбе, созданный в феврале 2022 года АКР** преследует цель изменить конституционный строй в России. Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в январе 2024 года.

Тридцатого апреля 2023 года в Германии АКР** принял «Берлинскую декларацию», призывающую к ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года на основе этой организации в ПАСЕ создана «платформа российских демократических сил», позиционируемая как альтернатива органам власти РФ.

Ходорковский* и другие учредители АКР** финансируют украинские националистические подразделения и вербуют людей для их участия в планах по насильственному захвату власти в России. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

Фигурантами дела являются также экс-премьер Михаил Касьянов*, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*, политик Леонид Гозман*, галерист Марат Гельман*, журналист Владимир Кара-Мурза*, журналист Виктор Шендерович*, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков*, актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман и бизнесмен Евгений Чичваркин*.

Ходорковского* включили в список иноагентов с формулировкой «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках была указана Украина.

* Физические лица, признанные иностранными агентами.

** Деятельность организации «Антивоенный комитет России» (АКР) признана нежелательной в России.

