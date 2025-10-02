МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Тор-М2» сбил беспилотник-корректировщик ВСУ над Запорожской областью

Такой тип беспилотников проводит воздушную разведку российских боевых порядков, гражданской инфраструктуры и других объектов. Его уничтожение понижает ударные возможности врага.
2025-10-02 16:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава группировки войск «Днепр» перехватил и уничтожил беспилотник-корректировщик ВСУ в небе над Запорожской областью, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, такие аппараты ведут разведку боевых порядков и объектов, после чего наводят на цели ударные дроны. Начальник расчета с позывным Батайск уточнил, что комплекс несет дежурство по прикрытию военных и гражданских объектов региона. В Минобороны пояснили, что автоматизированная система «Тора» захватывает цель и наводит ракету, подрыв происходит в непосредственной близости с осколочным полем.

На опубликованных кадрах видно работу расчета. Внутри оператор в шлеме и бронежилете управляет машиной. Затем показан комплекс на гусеничном шасси с маскировочной накидкой. После этого поднимается и разворачивается радиолокационная антенна, рядом с машиной стоит военнослужащий, контролирующий сектор.

Далее демонстрируется момент сопровождения цели по экрану. На светлом фоне появляется небольшая отметка, после чего следуют кадры перехвата на открытом небе - виден дымный след ракеты и вспышка, свидетельствующая о поражении цели.

В Минобороны добавили, что «Тор-М2» оснащен современной электроникой и мощными вычислительными средствами, отличается маневренностью и регулярно меняет позиции, что снижает риск контрудара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #Тор-М2 #спецоперация #запорожская область
