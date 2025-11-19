Эксперт: Литва забыла проконсультироваться с экономистами при закрытии границы

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил спешное принятие литовскими властями решения об открытии границы с Белоруссией.

«МИД Литвы объявил закрытие границы, проконсультировавшись лишь со спецслужбами и минобороны. А с экономическим блоком правительства никто не проконсультировался, при том, что на самом деле, я понимаю, это смешно, но в Литве еще есть какая-то экономика. И вот так забыли 1 000 фур с водителями и грузами на белорусской территории», - сказал эксперт.

Он добавил, что литовские политики сначала говорят, а потом думают. Это происходит из-за того, что в стране отсутствует дипломатия как таковая. При этом, по мнению Межевича, амбиции Вильнюса сопоставимы с Великобританией, но возможностей намного меньше.

Литва закрыла границу с Белоруссией 29 октября. Вильнюс объяснил свои действия тем, что воздушные шары с контрабандными сигаретами угрожают воздушному движению. Из-за этого в Белоруссии застряли больше тысячи литовских грузовиков.