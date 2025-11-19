МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: Литва забыла проконсультироваться с экономистами при закрытии границы

В Вильнюсе спешно отменили собственное решение.
Константин Денисов 19-11-2025 16:54
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил спешное принятие литовскими властями решения об открытии границы с Белоруссией.

«МИД Литвы объявил закрытие границы, проконсультировавшись лишь со спецслужбами и минобороны. А с экономическим блоком правительства никто не проконсультировался, при том, что на самом деле, я понимаю, это смешно, но в Литве еще есть какая-то экономика. И вот так забыли  1 000 фур с водителями и грузами на белорусской территории», - сказал эксперт.

Он добавил, что литовские политики сначала говорят, а потом думают. Это происходит из-за того, что в стране отсутствует дипломатия как таковая. При этом, по мнению Межевича, амбиции Вильнюса сопоставимы с Великобританией, но возможностей намного меньше.

Литва закрыла границу с Белоруссией 29 октября. Вильнюс объяснил свои действия тем, что воздушные шары с контрабандными сигаретами угрожают воздушному движению. Из-за этого в Белоруссии застряли больше тысячи литовских грузовиков.

#белоруссия #граница #дипломатия #Литва #наш эксклюзив #фуры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 