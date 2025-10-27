МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Снайперская пара сорвала ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Снайперская двойка скрытно выдвинулась в район боевых действий и выбрала огневую позицию с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой.
2025-10-27 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО снайперы мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Снайперская двойка скрытно выдвинулась в район боевых действий и выбрала огневую позицию с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой. После оборудования огневой позиции военнослужащие приступили к наблюдению за противником, учитывая его действия.

«Работаем мы в команде двух человек. Выявляем позиции противников и прикрываем штурмовые группы. По выявлению целей уже отрабатываем», - рассказал снайпер с позывным Сава.

Благодаря точному выстрелу они уничтожили цель на дальностях свыше 1 500 метров. Результативность применения снайперского оружия на предельных дальностях обусловлена комплексом факторов, таких как высокий уровень индивидуальной подготовки снайперов, оснащение их современными средствами наблюдения и прицеливания.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

