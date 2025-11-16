Политолог: «очищением» энергосферы Зеленский подтверждает проблемы

Коррупционный скандал на Украине, связанный с ближайшим соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, серьезно ударил по главе киевского режима. И то, что он обновляет состав Национальной комиссии, называя это «очищением и перезагрузкой управления сферой энергетики», говорит о признании им проблем.

«От него все ждали какой-либо реакции, поэтому он решил сделать определенные перестановки в государственных структурах», - рассказала «Звезде» политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева.

По ее мнению, Зеленский подтверждает, что в сфере не все прозрачно, есть проблемы. Но это с трудом на что-то повлияет, потому что факт коррупции уже есть, реакция тоже последовала незамедлительно.

Важно отметить, что на фоне скандального дела Зеленский собрался в очередной «тур» по Европе, подчеркнула Елисеева. А это, по прошлому опыту, говорит о том, что он вновь станет просить денег у своих «союзников».

Напомним, Владимир Зеленский после скандала с Миндичем поручил провести ряд изменений в госструктурах. Планируются кардинальные перемены в составе Национальной комиссии, регулирующую сферу энергетики, а также назначить главу Фонда госимущества, изменить руководство госинспекции энергетического надзора.