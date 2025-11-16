МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: «очищением» энергосферы Зеленский подтверждает проблемы

По мнению Наталии Елисеевой, Зеленский подтверждает факт того, что в сфере энергетики не все прозрачно.
Гоар Хачатурян 2025-11-16 14:24:40
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Коррупционный скандал на Украине, связанный с ближайшим соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, серьезно ударил по главе киевского режима. И то, что он обновляет состав Национальной комиссии, называя это «очищением и перезагрузкой управления сферой энергетики», говорит о признании им проблем.

«От него все ждали какой-либо реакции, поэтому он решил сделать определенные перестановки в государственных структурах», - рассказала «Звезде» политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева.

По ее мнению, Зеленский подтверждает, что в сфере не все прозрачно, есть проблемы. Но это с трудом на что-то повлияет, потому что факт коррупции уже есть, реакция тоже последовала незамедлительно.

Важно отметить, что на фоне скандального дела Зеленский собрался в очередной «тур» по Европе, подчеркнула Елисеева. А это, по прошлому опыту, говорит о том, что он вновь станет просить денег у своих «союзников».

Напомним, Владимир Зеленский после скандала с Миндичем поручил провести ряд изменений в госструктурах. Планируются кардинальные перемены в составе Национальной комиссии, регулирующую сферу энергетики, а также назначить главу Фонда госимущества, изменить руководство госинспекции энергетического надзора.

#Украина #Зеленский #скандал #коррупция #наш эксклюзив #энергосфера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 