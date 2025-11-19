Вертикаль власти Владимира Зеленского сыпется, а Запад не сбавляет обороты в стремлении надавить на киевский режим. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Без Ермака личная власть Зеленского может быть значительно подорвана, это с одной стороны, но при всем при этом Ермак собрал за эти годы такую волну негодования, такую волну хейтеров в свой персональный адрес как на Западе, так и на Украине, что сейчас ближайшие партнеры, кураторы Киева, требуют фактически его отставки. Мы видим, как фракция "Слуга народа" разделилась, и в принципе тоже многие сторонники Зеленского уже в открытую в Раде требуют отставки Ермака для того, чтобы погасить текущий политический, очень серьезный кризис», - объяснил специалист.

Зеленский попытается обхитрить всех, организовав крупные международные встречи, чтобы тем самым сбить информационный накал, считает политолог.

«Но на Западе тоже не дураки сидят. Мы видим, как Уиткофф отказался от встречи (с Ермаком. - Прим. ред.), мы видим, как Лондон отказался от приема Зеленского. Хотя в Париж и Стамбул все-таки Зеленский смог слетать. И в Париже он сделал очень дешевый информационный шум», - сказал Семибратов.

По его словам, Запад продолжает давить на киевский режим. Зарубежные лидеры понимают, что Зеленский много раз обманывал их, а некогда лояльные Киеву британские СМИ только подогревают коррупционный скандал. Поэтому вертикаль власти Зеленского сыпется - это дает сигнал, что пришло время принимать решение, в том числе по отставке главы офиса президента Ермака. Хотя этим, считает Семибратов, Зеленский подорвет свои собственные позиции.

Эксперт также отметил, что в рамках этого кризиса Запад попытается продавить Зеленского и на закон о проведении всеобщей мобилизации с 18 лет. По мнению Семибратова, не исключено, что глава киевского режима будет просто вынужден его принять «для искупления вины».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал, что у главы офиса главы киевского режима Андрея Ермака есть огромный компромат на Владимира Зеленского. По его словам, в этом плане оба являются сиамскими близнецами в коррупционной схеме на Украине.