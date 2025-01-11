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Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей возле родителей

Перевозчик должен будет предоставить места в одном ряду.
Сергей Лебедев 2025-01-11 09:29:02
© Фото: Kike RincÃƒÂ�N, Keystone Press Agency, Global Look Press

С 20 января этого года российские авиакомпании будут обязаны бесплатно размещать в самолете на соседних местах детей до 12 лет и их родителей. Это следует из приказа Министерства транспорта РФ, который опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечено, что перевозчику необходимо предоставлять соседние места в одном ряду. При этом они не должны быть разделены проходом, пишет Life.ru.

Также в приказе указано, что авиакомпании должны предоставлять скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет. Речь идет о гражданах России и перелетах внутри страны. Исключение из правила составляют субсидируемые государством льготные тарифы, тарифы первого класса и бизнес-класса. Перевозка малышей в возрасте до 2 лет без отдельного места осуществляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года россияне смогут воспользоваться обратным билетом на самолет, купленным по тарифу «туда и обратно», если опоздали на первый рейс. Сейчас авиакомпании имеют право аннулировать весь заказ.

#Россия #Самолет #дети #РФ #Минтранс #авиакомпания #места
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