С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

В России с 1 сентября следующего года пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом на самолет, купленным по тарифу «туда и обратно», если опоздали на первый рейс. Это следует из приказа Министерства транспорта РФ.

«Закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом», - сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Согласно действующим нормам, авиакомпании могут аннулировать весь заказ, если пассажир купил билет по тарифу «туда и обратно» и опоздал на рейс.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказывали о возможности взыскания авиапассажиром с компании-перевозчика штрафа в 25% МРОТ за каждый час задержки рейса. Отмечается, что люди вправе требовать возврат средств, даже в случае невозвратного тарифа, если отказ в перевозке обусловлен вынужденным отказом. К таким относится отмена или значительная задержка авиарейса, изменение маршрута перевозчиком и выполнение рейса не по расписанию.

При этом пассажиру обязаны обеспечить бесплатное хранение багажа, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте в случае задержки рейса более чем на два часа, горячее питание и напитки в случае четырехчасовой задержки. В случае задержки более чем на шесть часов в ночное время и восемь часов в дневное, пассажир имеет право на размещение в гостинице, перевозку в которую должен обеспечить аэропорт.