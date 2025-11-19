МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мединский высмеял решение Украины запретить имена русских деятелей

Киевский режим решил предать забвению имена более 80 человек, среди которых Ломоносов, Лермонтов, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский и другие.
Марина Крижановская 19-11-2025 12:44
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В своей русофобии украинцы достигли очередного безумия и теперь создают списки имен, которые все должны забыть, и отдельно - списки «разрешенных» имен. К запрещенным на Украине отнесли русского ученого Михаила Ломоносова, композиторов Михаила Глинку и Модеста Мусоргского, ряд поэтов и писателей, а также художника Василия Сурикова. Об этом в своей статье для «Комсомольской правды» написал глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле и помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Институт национальной памяти Украины опубликовал подробные проскрипционные списки тех, чьи имена отныне на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно - списки "разрешенных" имен. Итак, отныне на Украине запрещены (!!!) Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский, Суриков - всего более 80 имен», - перечислил Мединский.

Кроме этого, киевский режим решил предать забвению и Бородинскую битву 1812 года, равно как и Полтавскую битву 1709 года, о событиях которой в своей поэме «Полтава» писал Александр Пушкин.

«Запрещены Полтава и Бородинская битва. За Полтаву, видимо, досталось и Пушкину. Александр Сергеевич тоже запрещен: обидел Мазепу», - отметил помощник президента России.

Он напомнил, что этот гетман предал всех - своего благодетеля гетмана Самойловича, князя Василия Голицына, царевну Софью, императора Петра Первого и шведского короля Карла XII.

Ранее сообщалось о решении украинских властей лишить защиты русский и молдавский языки. Предложено исключить их из списка языков, которые попадают под защиту Европейской хартии региональных или миноритарных языков. А буквально на днях на Украине запретили кошкам производить звуки «не по-украински».

