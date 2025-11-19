МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли утренний массированный удар по объектам на Украине

Удар нанесен в ответ на террористические атаки противника по гражданским объектам на территории России.
19-11-2025 12:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о массированном ударе, нанесенном сегодня утром по объектам на Украине. Это сделано в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. 

В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты аэробаллистического комплекса «Кинжал». Также в ход пошли беспилотные летательные аппараты. 

Российские военнослужащие целились по объектам неприятельского военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающей его работу. Досталось и складам беспилотников дальнего действия, расположенным в западных областях Украины. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все назначенные объекты. 

Ранее МО РФ показало видео удара расчета комплекса «Искандер-М» по запустившим ATACMS на Воронеж установкам MLRS. При этом сами вражеские ракеты были сбиты

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #Украина #ВПК #Энергетика #массированный удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 