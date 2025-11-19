ВС РФ нанесли утренний массированный удар по объектам на Украине

Минобороны России сообщает о массированном ударе, нанесенном сегодня утром по объектам на Украине. Это сделано в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты аэробаллистического комплекса «Кинжал». Также в ход пошли беспилотные летательные аппараты.

Российские военнослужащие целились по объектам неприятельского военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающей его работу. Досталось и складам беспилотников дальнего действия, расположенным в западных областях Украины.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее МО РФ показало видео удара расчета комплекса «Искандер-М» по запустившим ATACMS на Воронеж установкам MLRS. При этом сами вражеские ракеты были сбиты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.