Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы «бьют в набат», предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта «Антироссия» на Украине, заявили в Службе внешней разведки России.

«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима», - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что внешнеполитические ведомства стран Европейского союза фиксируют рост апатичности украинцев. Их, отметили в СВР, демотивирует сильная усталость от затяжного и изнуряющего конфликта с Россией.

Помимо этого, констатируется негативное влияние коррупционного скандала на готовность жителей Украины продолжать противостояние. Они, как добавили в Службе внешней разведки, чувствуют себя преданными.