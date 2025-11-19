МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: в Европе «бьют в набат» из-за краха проекта «Антироссия» на Украине

ЕС признает неизбежность военного разгрома киевского режима, заявили в ведомстве.
Тимур Шерзад 19-11-2025 11:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Эксперты военных ведомств ведущих стран Европы «бьют в набат», предупреждая свои правительства о крахе созданного Западом проекта «Антироссия» на Украине, заявили в Службе внешней разведки России.

«В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима», - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что внешнеполитические ведомства стран Европейского союза фиксируют рост апатичности украинцев. Их, отметили в СВР, демотивирует сильная усталость от затяжного и изнуряющего конфликта с Россией. 

Помимо этого, констатируется негативное влияние коррупционного скандала на готовность жителей Украины продолжать противостояние. Они, как добавили в Службе внешней разведки, чувствуют себя преданными

#Украина #Европа #свр #Антироссия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 