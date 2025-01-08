МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам рассказали о погоде в первый рабочий день 2025 года

В первый рабочий день нового года температура в Москве будет от 0°С до +2°С.
Виктория Бокий 2025-01-08 10:27:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Большая часть текущей зимы в столичном регионе и центральных областях России сопровождалась часто меняющейся погодой: то несколько дней оттепель, то еще столько же морозы. Однако настоящих зимних температур москвичи так и не увидели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой».

«Эти оттепели с морозами чередуются с дождями и снегом. Такая погода с температурными качелями наблюдалась в течение большей части зимы», - отметил синоптик.

По словам собеседника телеканала, такие синоптические процессы сохраняются и в настоящее время.

«В данный момент мы попали в теплую часть температурной синусоиды. Погоду в столичном регионе и окрестностях формирует теплый сектор североатлантического циклона, центр которого сегодня окажется над восточными районами Ленинградской области», - поделился специалист.

Сегодня погода в столице будет пасмурная и ветреная. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

«Температура аномально высока, она на 9°С - 10°С превышает климатическую норму. В центре столицы сегодня +3°С - +5°С. На территории Московской области и в соседних регионах от 0°С до +5°С», - подчеркнул синоптик.

Сегодня ветер южных направлений, временами порывистый. По скорости будет меняться от пяти до десяти метров в секунду. Ближайшей ночью столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, местами дожди перейдут в мокрый снег, образуется гололедица.

«В первый рабочий день в Москве всего лишь 0°С - +2°С. Похолодание будет относительно небольшое и непродолжительное, так как в четверг-пятницу следующая теплая волна накроет столицу», - заключил эксперт.

По словам Михаила Леуса, на зимнюю погоду с отрицательными температурами и со снегом можно рассчитывать лишь в предстоящие выходные, которые придут после короткой рабочей недели.

#Москва #Погода #температура #наш эксклюзив #Михаил Леус #столичный регион
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 