Москвичам рассказали о погоде в первый рабочий день 2025 года

Большая часть текущей зимы в столичном регионе и центральных областях России сопровождалась часто меняющейся погодой: то несколько дней оттепель, то еще столько же морозы. Однако настоящих зимних температур москвичи так и не увидели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой».

«Эти оттепели с морозами чередуются с дождями и снегом. Такая погода с температурными качелями наблюдалась в течение большей части зимы», - отметил синоптик.

По словам собеседника телеканала, такие синоптические процессы сохраняются и в настоящее время.

«В данный момент мы попали в теплую часть температурной синусоиды. Погоду в столичном регионе и окрестностях формирует теплый сектор североатлантического циклона, центр которого сегодня окажется над восточными районами Ленинградской области», - поделился специалист.

Сегодня погода в столице будет пасмурная и ветреная. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

«Температура аномально высока, она на 9°С - 10°С превышает климатическую норму. В центре столицы сегодня +3°С - +5°С. На территории Московской области и в соседних регионах от 0°С до +5°С», - подчеркнул синоптик.

Сегодня ветер южных направлений, временами порывистый. По скорости будет меняться от пяти до десяти метров в секунду. Ближайшей ночью столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, местами дожди перейдут в мокрый снег, образуется гололедица.

«В первый рабочий день в Москве всего лишь 0°С - +2°С. Похолодание будет относительно небольшое и непродолжительное, так как в четверг-пятницу следующая теплая волна накроет столицу», - заключил эксперт.

По словам Михаила Леуса, на зимнюю погоду с отрицательными температурами и со снегом можно рассчитывать лишь в предстоящие выходные, которые придут после короткой рабочей недели.