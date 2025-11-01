МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Речь идет об экипаже миссии Crew-9, который вернулся на Землю 19 марта. В его состав вошли космонавт Александр Горбунов и астронавты Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг.
Ян Брацкий 2025-11-01 08:56:14
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Global Look Press

Администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила американскому миллиардеру и главе корпорации SpaceX Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года. Об этом заявил сам Маск на подкасте американского телеведущего Джо Рогана.

«Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов», - заметил Маск.

Бизнесмена не удивило такое решение, поскольку он у Байдена и всей команды демократов в Белом доме был не на лучшем счету из-за своей поддержки республиканцев и лично Дональда Трампа. Речь идет об экипаже миссии Crew-9, который вернулся на Землю 19 марта.

В его состав вошли космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Часть экипажа прилетела на станцию 5 июня 2024 года. Изначально предполагалось, что они пробудут на орбите всего 10 дней. Однако из-за серии поломок их возвращение постоянно откладывалось.

