Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, сообщения отправляются медленно, не получается загрузить чаты и каналы. Проблемы в работе подтверждают графики сервисов DownDetector.su и Сбой.рф.

Также не приходят оповещения, сообщают пользователи на специальных порталах. Сбои отмечают как в компьютерной, так и в мобильной версии.

Ранее подобная проблема в работе мессенджера наблюдалась во вторник, 1 октября. Тогда сбои фиксировались не только в России, но и в других странах.