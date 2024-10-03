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Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Проблемы в работе подтверждают графики сервисов DownDetector.su и Сбой.рф.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 14:36:38
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, сообщения отправляются медленно, не получается загрузить чаты и каналы. Проблемы в работе подтверждают графики сервисов DownDetector.su и Сбой.рф.

Также не приходят оповещения, сообщают пользователи на специальных порталах. Сбои отмечают как в компьютерной, так и в мобильной версии. 

Ранее подобная проблема в работе мессенджера наблюдалась во вторник, 1 октября. Тогда сбои фиксировались не только в России, но и в других странах.

#интернет #Telegram #Сбой #мессенджер
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