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«Разговоры о важном» дополнят темами по популяризации русского языка

Выполнение поручения возложено на Минпросвещения совместно с Администрацией президента РФ.
Игнат Далакян 2025-01-01 17:40:39
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил дополнить цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям. Данное поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Выполнение его возложено на Минпросвещения совместно с Администрацией президента РФ. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года.

Также глава государства поручил разработать проект основ государственной языковой политики. Ответственными назначены советник президента РФ по культуре Елена Ямпольская и премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение необходимо реализовать до 1 июня 2025 года.

Кроме того, в тексте указывается, что президент России поручил до 1 мая разработать и внести в Государственную думу проект «федерального закона "О языках народов Российской Федерации"». В нем должно быть предусмотрено в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов Российской Федерации; взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ; разграничение языков народов Российской Федерации.

Ответственными назначены Ямпольская, Мишустин, а также начальник Управления по внутренней политике Администрации президента РФ Андрей Ярин.

Ранее Владимир Путин оценил идею проводить «Разговоры о важном» в детских садах. Российский лидер отметил, что все должно быть в рамках разумного.

#Владимир Путин #поручение #разговоры о важном
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