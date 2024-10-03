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Путин оценил идею проводить «Разговоры о важном» в детских садах

Президент отметил, что все должно быть в рамках разумного.
Сергей Лебедев 2024-10-03 17:23:44
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин оценил идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». По словам главы государства, базовые ценности необходимо доступно доводить до маленьких россиян.

«Все должно быть в рамках разумного. Конечно, здесь нужно говорить со специалистами, с детскими психологами», - отметил президент во время общения с финалистами конкурса «Учитель года».

Владимир Путин подчеркнул, что обсуждение с детьми таких тем должно проходить искренне, объективно и доходчиво.

При этом он отметил, что «Разговоры о важном» в школах ввели своевременно и уже есть хороший результат.

#в стране и мире #Владимир Путин #Президент #Детский сад #Уроки #разговоры о важном
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