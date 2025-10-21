МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Летчик-истребитель на самолете Су-35С прикрыл ударную авиацию в зоне СВО

Боевое дежурство в воздухе выполнялось в интересах группировки войск «Юг».
2025-10-21 17:08:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Это было сделано в интересах группировки войск «Юг».

Отмечено, что летчик прикрывал самолеты и вертолеты ВКС России, наносившие удар по технике ВСУ и вражеским военным объектам.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток и в любую погоду. При этом к самолетам, в зависимости от задачи, подвешивают различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 разнесли украинский опорник в зоне спецоперации. Удар наносился в интересах группировки «Восток» неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка юг
