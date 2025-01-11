На Ставрополье около 400 птиц проходят реабилитацию после разлива мазута

Около 400 птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, проходят реабилитацию на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом центре «Пеликан».

В основном, в центр поступают чомги, чья популяция в регионе достаточно велика.

«Однако кроме этих массовых видов птиц, приходят и представители красной книги, например гагара, ее разновидности. Прислали 1 117 птиц, сейчас на реабилитации около 400», - цитирует РИА Новости сообщение центра.

Ранее стало известно, что из-за разлива мазута в Краснодарском крае погибли уже 60 дельфинов. За последнюю неделю их количество кратно возросло. Мертвых дельфинов обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и в Туапсинском районе.

Напомним, экологическая катастрофа произошла в конце декабря прошлого года. В Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В море вылилось огромное количество мазута, часть которого осела на дно.

На территории Кубани введен режим ЧС федерального уровня. Ликвидацией последствий занимаются сотни волонтеров и специалистов, привлечена тяжелая техника.