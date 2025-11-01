В Институте Пушкина нашли самое длинное русское слово

Самое длинное слово в русском языке - прилагательное, которое состоит из 55 букв. Об этом сообщил завкафедрой Института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

«На статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" - 55 букв», - рассказал Катышев в интервью РИА Новости.

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания объяснил, что в процессе исследования был задействован искусственный интеллект. Катышев добавил, что указанное слово впервые было использовано в патенте на изобретение, который был зарегистрирован в 2006 году.

По словам лингвиста, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. Поэтому статус самого длинного слова вскоре может перейти к другой лингвистической единице.

В 2003 году в Книге рекордов Гиннесса было зарегистрировано самое длинное русское слово, насчитывающее 35 букв - «превысокомногорассмотрительствующий». До него рекорд принадлежал прилагательному в косвенном падеже - «рентгеноэлектрокардиографического».

Катышев пояснил, что подобные слова употребляются нечасто. А наиболее встречающиеся слова - самые короткие. Это союзы, предлоги и частицы, зачастую состоящие из одной буквы.

В прошлом году Институт русского языка имени Пушкина провел исследование, в результате которого выяснилось, что русский язык занимает седьмое место по распространенности в мире. Причем в рейтинге языков, которые считаются официальными в международных организациях, русский занял четвертое место, уступая только английскому, французскому и испанскому.