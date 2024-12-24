Русский язык стал седьмым по распространенности в мире

Русский язык занимает седьмое место по распространенности среди языков мира. Таковы данные исследования Государственного института имени Пушкина.

«По параметру "Распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: по числу говорящих, количеству носителей и владеющих им как основным или иностранным», - рассказал РИА Новости и.о. ректора вуза Никита Гусев.

В рейтинге языков, которые считаются официальными в международных организациях, русский занял четвертое место, уступая только английскому, французскому и испанскому, добавил Гусев.

Кроме того, в индексе по глобальной конкурентоспособности русский язык вошел в топ-5.