Ислам Махачев первым из россиян завоевал два чемпионских титула в UFC

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории. В титульном поединке боец одолел австралийца Джека Делла Маддалену. Победу Махачеву отдали единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Теперь на счету 34-летнего Махачева 28 побед и одно поражение в ММА. Рекордная серия россиянина насчитываем 16 поединков. Единственным, кто одолел его в октагоне является бразилец Адриан Мартинс. Тот бой состоялся осенью 2015 года.

Напомним, Ислам Махачев стал первым российским бойцом, взявшим титул в двух весовых категориях UFC. Что касается его визави, то Маддалена потерпел уже третье поражение в ММА при 18 победах.

Ранее российский боец защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг), победив американского легковеса Дастина Порье. Поединок прошел на арене Prudential Center в Ньюарке. Своей победой над Порье Махачев защитил титул чемпиона UFC в третий раз.