Три человека пострадали в Волгограде в результате атаки БПЛА

В городе готовят пункт временного размещения в школе, чтобы отселить жителей на время работ саперов.
Владимир Рубанов 2025-11-16 01:01:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Три человека пострадали в Волгограде в результате атаки БПЛА, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, медицинские службы оказывают им всю необходимую помощь. Угрозы для их жизни нет. В городе работают саперы.

Ночью системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область, заявил губернатор. Атаки затронули жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах города.

На улице 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах. Кроме того, причинен ущерб домам по адресам Восточно-Казахстанская, 12, а также Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а. Пожарные оперативно потушили пожар в доме на улице Кропоткина.

В городе готовят пункт временного размещения в школе №51 и лицее №7. Туда могут отселить жителей на время работ саперов. Оперативные службы и муниципалитеты проводят работы по оценке ущерба и устранению последствий, отметил Бочаров.

Ранее Минобороны сообщило, что с 19 до 23 часов по московскому времени российские военные перехватили и уничтожили 17 дронов ВСУ над территорией Ростовской области. Кроме того, 12 беспилотников обезвредили над Белгородской областью, по три - над территорией Воронежской и Крымом. Еще один сбит в небе Саратовской области.

#в стране и мире #Волгоград #Украина #беспилотники #атака #Андрей Бочаров
