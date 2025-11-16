МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более ста полицейских получили травмы из-за «марша зумеров» в Мехико

Министр общественной безопасности сообщил, что марш проходил мирно, пока группа неизвестных провокаторов в масках не начала «насильственные действия».
Сергей Дьячкин 2025-11-16 07:21:30
© Фото: Ian Robles, Keystone Press Agency, Global Look Press

Более сотни полицейских пострадали при столкновениях на молодежном антиправительственном марше в Мехико. Об этом заявил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо в ходе пресс-конференции.

«На данный момент у нас 60 полицейских с легкими травмами, которые были обслужены на месте, и еще 40 доставлены в больницы», - поделился министр.

Он уточнил, что у тридцати шести стражей порядка зафиксированы ушибы, порезы, незначительные повреждения. Еще четверо получают специализированную помощь из-за травм, не представляющих угрозы для жизни.

Министр рассказал, что на протяжении нескольких часов «марш поколения Z» проходил мирно. Но группа неизвестных в масках начала совершать «насильственные действия». Это потребовало усиления полицейского присутствия. В дальнейшем агрессивная группа манифестантов напала на полицейских, нанося удары и бросая взрывные предметы. У некоторых сотрудников вырвали щиты и радиостанции. Правоохранители сумели оттеснить нападавших.  Были изъяты предметы, пригодные для нападения: камни и палки, молотки и цепи. Даже решетки ливневок, которые протестующие выламывали с площади Сокало.

Молодежный протестный марш начался в субботу у монумента «Ангел независимости» на центральном проспекте и завершился на площади Сокало. Здесь часть протестующих вступила в конфликт с полицейскими. Согласно публикациям в СМИ, несколько участников протестов тоже пострадали в ходе потасовки. Дежурные медики оказали им помощь на месте.

Призывы к участию в «марше поколения Z» в мексиканской столице распространялись через сеть аккаунтов. Некоторые из них были созданы специально под кампанию и связаны с иностранными администраторами. Об этом рассказал координатор проекта Infodemia Мигель Анхель Элорса Васкес. По его словам, молодежный марш - не инициатива или следствие гражданского недовольства. Это результат кампании дезинформации. Цель организаторов мероприятия - раскол общества, ослабление правительства и манипуляция молодежью в политических целях.

Ранее сообщалось, что в Мексике тысячи людей вышли на митинг на главную площадь страны. Протестующие пытались прорваться в президентский дворец. Участники акции кидали в силовиков камни и различные подручные предметы, прорвали ограждения мексиканской полиции. В ответ силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

