Тысячи митингующих пытаются прорваться в президентский дворец в Мексике

Сначала планировалась мирная акция, но все превратилось в силовое противостояние.
Екатерина Пономарева 2025-11-16 02:24:38
© Фото: Luis Barron, Global Look Press

В Мексике тысячи людей вышли на митинг на главную площадь страны. Протестующие пытаются прорваться в президентский дворец.

Огромное количество мексиканцев-зумеров протестуют против коррупции во власти и всплеска убийств нарокартелями. Сначала планировалась мирная акция, но все превратилось в силовое противостояние. Участники акции кидают в силовиков камни и различные подручные предметы.

Протестующие прорвали ограждения мексиканской полиции. В ответ силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, в начале ноября в Мексике был убит мэр Уруапана Карлос Мансо. Его застрелили во время празднования Дня мертвых. Карлос Мансо активно боролся с наркокартелями.

Теперь митингующие вышли на акции против президента Клаудии Шейнбаум. По их мнению, она игнорирует убийства политиков бандами.

#в стране и мире #протесты #мексика #митинг
