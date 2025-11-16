Трамп потребовал уволить ведущего телекомпании NBC из-за критики

Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC немедленно уволить комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса. Причиной стала критика в его адрес. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Майерс бездарен, и NBC должна немедленно его уволить», - заявил Трамп.

По словам американского лидера, ведущего видели накануне вечером в агрессивном состоянии из-за низкого рейтинга его шоу. С 2014 года Сет Майерс выступает в качестве ведущего ток-шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

Трамп считает, что телеведущий болен «неизлечимым синдромом невминяемости Трампа». Телеведущий Сет Майерс сказал в эфире своего шоу, что Трамп самый непопулярный президент в истории США. Он добавил, что американский лидер теряет поддержку даже у самых ярых своих сторонников.

Ранее американист и политолог Рафаэль Ордуханян рассказал «Звезде» о том, что в США запрещаются и разрываются контракты с «откровенными либеральными радикалами». В их число входят американские телеведущие Джимми Киммел или Стивен Кольбер. Все это является частью кампании Трампа.