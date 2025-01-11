Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации в Каракасе

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после его торжественной инаугурации в Каракасе.

«Вячеслав Володин передал Николасу Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на благо граждан Республики», - говорится в сообщении Госдумы в Telegram-канале.

Накануне Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Боливарианской республики, во главе которой он будет оставаться до 2031 года. Торжественную присягу Мадуро принес в штаб-квартире Национальной ассамблеи.

Выборы президента состоялись в Венесуэле 28 июля 2024 года. Николас Мадуро заручился на них поддержкой 51,95% избирателей. Ближайший соперник действующего президента Эдмундо Гонсалес набрал 43,18% голосов.

Депутаты Госдумы РФ присутствовали на голосовании в качестве наблюдателей и отметили высокий уровень организации выборов. С победой Мадуро поздравили лидеры России, Боливии, Ирана, Гондураса, Кубы и других стран.