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19FortyFive: Трампу придется согласиться уступить часть территорий Украины

Для завершения конфликта дипломатическим путем, избранному президенту США также придется публично заявить, что Украина не будет принята в НАТО.
Глеб Владовский 2025-01-01 16:15:07
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency, Globallookpress

Избранному президенту США Дональду Трампу, чтобы завершить конфликт на Украине, придется согласиться с тем, что Киев уступит часть территории и никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщило издание 19FortyFive.

«Для того, чтобы прекратить конфликт дипломатическим путем, Трамп будет вынужден пойти на сделку, в результате которой Киев уступит еще больше территорий. Ему также придется публично заявить, что Украину никогда не примут в НАТО», - цитирует материал RT.

Ранее издание FT сообщало, что Трамп хочет принудить киевский режим к мирному соглашению с Россией без предоставления гарантий безопасности. Также отмечалось, что урегулирование конфликта может произойти в виде крупной сделки между Соединенными Штатами, РФ и Китаем.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #переговоры #украинский конфликт #территориальные уступки
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