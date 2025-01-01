Избранному президенту США Дональду Трампу, чтобы завершить конфликт на Украине, придется согласиться с тем, что Киев уступит часть территории и никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщило издание 19FortyFive.

«Для того, чтобы прекратить конфликт дипломатическим путем, Трамп будет вынужден пойти на сделку, в результате которой Киев уступит еще больше территорий. Ему также придется публично заявить, что Украину никогда не примут в НАТО», - цитирует материал RT.

Ранее издание FT сообщало, что Трамп хочет принудить киевский режим к мирному соглашению с Россией без предоставления гарантий безопасности. Также отмечалось, что урегулирование конфликта может произойти в виде крупной сделки между Соединенными Штатами, РФ и Китаем.