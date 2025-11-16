МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли останки ребенка

На месте работают Следственный комитет, МЧС, сотрудники полиции.
Сергей Дьячкин 2025-11-16 13:37:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Водолазы обследуют Гольяновский пруд, где сегодня нашли часть тела ребенка в рюкзаке. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Сообщается, что на месте работают Следственный комитет, МЧС, сотрудники полиции. Ранее стало известно, что речь идет о школьнике 7-10 лет, его точный возраст пока неизвестен. Предварительно, в пруду нашли его голову. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщалось ранее, работу следствия координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Выяснение всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.

#Москва #водолаз #происшествия #наш эксклюзив #следствие #Гольяново
