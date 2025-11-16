Часть тела ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве

Человеческие останки были обнаружены на востоке Москвы в Гольяновском пруду. Об этом сообщила Московская прокуратура в своем Telegram-канале.

В сообщение Следственного комитета по региону уточняется, что часть тела принадлежат несовершеннолетнему. Согласно предварительному осмотру экспертом, его возраст около 7-10 лет. Останки находились в рюкзаке. Следователи уже работают на месте. Их координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Выяснение всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Расследование на контроле в прокуратуре. Допрашиваются свидетели, изучаются записи видеокамер в районе места страшной находки.