Часть тела ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве

Сообщается, что на месте работу правоохранителей координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
Сергей Дьячкин 2025-11-16 12:54:11
© Фото: Telegram/moscowproc

Человеческие останки были обнаружены на востоке Москвы в Гольяновском пруду. Об этом сообщила Московская прокуратура в своем Telegram-канале.

В сообщение Следственного комитета по региону уточняется, что часть тела принадлежат несовершеннолетнему. Согласно предварительному осмотру экспертом, его возраст около 7-10 лет. Останки находились в рюкзаке. Следователи уже работают на месте. Их координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Выяснение всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Расследование на контроле в прокуратуре. Допрашиваются свидетели, изучаются записи видеокамер в районе места страшной находки.

#Москва #СК РФ #происшествия #следствие #прокуратура РФ #Гольяново
