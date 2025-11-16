Самый высокий отель в мире открылся в Дубае

Первые постояльцы заселились в самый высокий отель в мире в Дубае. Высота гостиницы составляет 377 метров. На крыше расположен большой панорамный бассейн и зона отдыха.

«Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Его высота составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, - 356 метров», - сообщает The National.

В распоряжении гостей 82 этажа роскоши и более тысячи номеров. На 61 этаже комплекса расположен круглосуточный тренажерный зал и спа-центр. Отдыхающих отеля также бесплатно возят на остров Пальма Джумейра. По данным издания, в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких отелей в мире, включая знаменитую гостинцу в виде паруса.

Отель расположен в непосредственной близости от крупных торговых центров. Гости также с легкостью доберутся до ближайшего пляжа, променада и колеса обозрения. Строительство отеля обошлось его владельцам в $544 млн.

Соперничать с самым высоким отелем может лишь самый высокий в мире автомобильный мост в китайской провинции Гуанчжоу. Движение по нему открыли в конце сентября. Его высота - 625 метров. Строили мост без малого четыре года, стоимость проекта составила $280 млн. Длина моста - 2,9 километра, по заверению местных властей, он сокращает путь с одной стороны ущелья до другой «с двух часов до двух минут».