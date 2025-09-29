МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Китае открыли движение по самому высокому мосту в мире

Строили мост почти четыре года, на разработку проекта и возведение переправы потратили $280 млн.
Ян Брацкий 2025-09-29 08:23:59
© Фото: Yang Wenbin, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В китайской провинции Гуйчжоу для автомобильного движения открылся подвесной мост над ущельем Хуацзян. Его высота - 625 метров, это самый высокий мост в мире, пишет CNA.

Строили его без малого четыре года, стоимость проекта составила $280 млн. Длина моста - 2,9 километра, по заверению местных властей, он сокращает путь с одной стороны ущелья до другой «с двух часов до двух минут».

Это способствует развитию транспортной инфраструктуры и социальному развитию региона.

К слову, предыдущий рекордсмен среди мостов - мост Дугэ - расположен в той же провинции. Переправа высотой 565 метров также соединяет две стороны ущелья.

В провинции Гуйчжоу находится половина из 100 самых высоких мостов мира.

#Китай #в стране и мире #мост #Гуйчжоу
