МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик предупредил о ледяных дождях в Москве и Подмосковье

По прогнозам, дождливая погода сохранится во вторник, а уже со среды пойдет снег и температура опустится до отрицательных значений.
Ян Брацкий 2025-11-16 10:38:08
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Ледяные дожди пройдут над Москвой и Московской областью в понедельник 17 ноября. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также не исключены осадки в виде мокрого снега, добавил метеоролог в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник при переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1 - минус 3 градусов.

«Днем пройдет теплый атмосферный фронт <...> из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя <...> утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву», - написал Тишковец.

К вечеру температура воздуха повысится до пяти градусов выше ноля, пообещал синоптик. Ветер сменит свое направление на южное и будет дуть порывами до 6-11 метров. Атмосферное давление продолжит падать, предупредил Евгений Тишковец. Поливать столичный регион будет и во вторник. Температура воздуха останется плюсовой. А вот в ночь на среду столбики термометров пойдут вниз, станет заметно холоднее.

Накануне в Москве выпал первый снег. Дороги и припаркованные во дворах автомобили покрылись небольшими сугробами. Синоптики отмечают, что снежный покров будет неустойчивым и вскоре растает.

#Москва #Погода #снег #синоптик #ледяной дождь #тишковец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 