Синоптик предупредил о ледяных дождях в Москве и Подмосковье

Ледяные дожди пройдут над Москвой и Московской областью в понедельник 17 ноября. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также не исключены осадки в виде мокрого снега, добавил метеоролог в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник при переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1 - минус 3 градусов.

«Днем пройдет теплый атмосферный фронт <...> из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя <...> утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву», - написал Тишковец.

К вечеру температура воздуха повысится до пяти градусов выше ноля, пообещал синоптик. Ветер сменит свое направление на южное и будет дуть порывами до 6-11 метров. Атмосферное давление продолжит падать, предупредил Евгений Тишковец. Поливать столичный регион будет и во вторник. Температура воздуха останется плюсовой. А вот в ночь на среду столбики термометров пойдут вниз, станет заметно холоднее.

Накануне в Москве выпал первый снег. Дороги и припаркованные во дворах автомобили покрылись небольшими сугробами. Синоптики отмечают, что снежный покров будет неустойчивым и вскоре растает.