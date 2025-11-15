В субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег. Дороги и припаркованные автомобили покрылись небольшим снежным покровом.

Погода в столице комфортная, температура воздуха будет колебаться от нуля до +2 градусов. Следующей ночью в Москве ожидается похолодание. Ночью термометр может показать отметку -6. Днем температура будет варьироваться от -1 до +4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о предстоящих холодах. По его словам, эта зима будет намного холоднее предыдущей. Вильфанд добавил, что с вероятностью около 70% периоды оттепелей будут сменяться резким похолоданием до -20 градусов.