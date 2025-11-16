МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны атаковали блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны показало, как управляемые от первого лица беспилотники наносят удар за ударом по боевикам, которые пытаются скрыться в сети блиндажей.
2025-11-16 05:46:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных систем из группировки войск «Центр» серией атак FPV-дронов ликвидировали позиции и личный состав формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Минобороны показало, как управляемые от первого лица беспилотники наносят удар за ударом по боевикам, которые пытаются скрыться в сети блиндажей и траншее.

Операторы ударных FPV-дронов каждый день поддерживают штурмовые подразделения. Они уничтожают живую силу и позиции ВСУ на Красноармейском направлении. Дроноводы круглосуточно патрулируют воздушное пространство, выявляют и атакуют вражеские цели. Военнослужащие эффективно поражают противника, застигая его врасплох, несмотря на попытки скрыться и на использование средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты беспилотных систем работают эффективно и профессионально. Благодаря действиям операторов FPV-дронов ВС РФ наносят значительный урон ВСУ в живой силе и технике на этом направлении.

Ранее Минобороны показало кладбище техники ВСУ в «треугольнике смерти» у Красноармейска. Операторы FPV-дронов уничтожили там около 50 единиц бронетехники противника. Большая ее часть - иностранного производства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #FPV-дроны #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 