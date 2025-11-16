Расчеты беспилотных систем из группировки войск «Центр» серией атак FPV-дронов ликвидировали позиции и личный состав формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Минобороны показало, как управляемые от первого лица беспилотники наносят удар за ударом по боевикам, которые пытаются скрыться в сети блиндажей и траншее.

Операторы ударных FPV-дронов каждый день поддерживают штурмовые подразделения. Они уничтожают живую силу и позиции ВСУ на Красноармейском направлении. Дроноводы круглосуточно патрулируют воздушное пространство, выявляют и атакуют вражеские цели. Военнослужащие эффективно поражают противника, застигая его врасплох, несмотря на попытки скрыться и на использование средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты беспилотных систем работают эффективно и профессионально. Благодаря действиям операторов FPV-дронов ВС РФ наносят значительный урон ВСУ в живой силе и технике на этом направлении.

Ранее Минобороны показало кладбище техники ВСУ в «треугольнике смерти» у Красноармейска. Операторы FPV-дронов уничтожили там около 50 единиц бронетехники противника. Большая ее часть - иностранного производства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.