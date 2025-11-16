Фидан назвал последствия антироссийских санкций для Европы

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что экономические ограничения, которые ввели в отношении России, негативно отражаются на Европе в финансовом и политическом контексте. Об этом министр сообщил в эфире телеканала A haber.

Фидан считает, что Европа не является активной стороной в украинском вооруженном конфликте, так как она не отправляет солдат в нем участвовать. Однако политик уточнил, что отправляя финансовую помощь Киеву, Европа все-таки принимает участие в военных действиях.

Глава МИД Турции добавил, что после ведения эмбарго в отношении России, не торгует с ней и не получает российские энергоносители. Таким образом, Европа теряет и в финансовом плане, и в политическом.

Хакан Фидман подчеркнул, что речь идет об €1 трлн совокупных расходов. По его словам, Европа считает необходимым увеличить собственную военную мощь. Если европейские страны будут продолжать финансировать Киев, то пострадают образование, транспорт энергетика и другие сферы каждой страны. Он добавил, что жизнь станет дороже.

Ранее Фидман заявил, что Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35. Турцию исключили из этой программы в 2019 году.