Экипаж армейской авиации успешно уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения боевой задачи вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по разведанным целям врага.

Работа проводилась на низкой высоте с огибанием рельефа местности. Экипаж применял бортовой комплекс обороны. Летчики продемонстрировали высокую точность и мастерство.

«Победа будет за нами», - заявил командир экипажа Кирилл.

После выполнения задачи вертолет сделал противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу. Кадры боевой работы летчиков показало Минобороны.

Ранее экипажи армейской авиации поразили пункт управления дронами ВСУ. Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.