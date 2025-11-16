МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вертолет Ка-52М ударил по опорнику ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами

Работа проводилась на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
2025-11-16 05:00:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации успешно уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения боевой задачи вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по разведанным целям врага.

Работа проводилась на низкой высоте с огибанием рельефа местности. Экипаж применял бортовой комплекс обороны. Летчики продемонстрировали высокую точность и мастерство.

«Победа будет за нами», - заявил командир экипажа Кирилл.

После выполнения задачи вертолет сделал противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу. Кадры боевой работы летчиков показало Минобороны.

Ранее экипажи армейской авиации поразили пункт управления дронами ВСУ. Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #авиаудар #Ка-52М #армейская авиация #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 