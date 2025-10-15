Летчики армейской авиации поразили пункт управления дронами ВСУ

Минобороны России сообщает об успешном поражении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Согласно подписи к видео, опубликованном МО РФ, летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики выпустили тепловые ловушки, которые затрудняют попытки поражения вертолета для средств ПВО неприятеля. После этого Ми-28НМ благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ударил ракетами по опорному пункту ВСУ. Цель находилась в лесополосе, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.