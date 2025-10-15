МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчики армейской авиации поразили пункт управления дронами ВСУ

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2025-10-15 15:06:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об успешном поражении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ. 

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Согласно подписи к видео, опубликованном МО РФ, летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики выпустили тепловые ловушки, которые затрудняют попытки поражения вертолета для средств ПВО неприятеля. После этого Ми-28НМ благополучно вернулся на площадку вылета. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ударил ракетами по опорному пункту ВСУ. Цель находилась в лесополосе, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #ударный вертолет #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 