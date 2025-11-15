На предприятии под Рязанью произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Одно из предприятий в Рязанской области загорелось после падения обломков сбитого украинского беспилотника. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор Павел Малков.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», - написал Малков.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Губернатор региона напомнил жителям Рязанской области о запрете на публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

Напомним, прошедшей ночью силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских ударных дрона. Двадцать пять из них были сбиты в небе над Рязанской областью.