Дроноводы уничтожили квадроциклы противника в Сумской области

Подразделения группировки «Север» продолжают вести боевую работу по созданию полосы безопасности в области.
2025-11-15 07:56:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов группировки войск «Север» поразили мобильные группы противника в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Сообщается, что подразделения группировки «Север» продолжают вести боевую работу по созданию полосы безопасности. Расчеты БПЛА группировки сорвали ротацию боевиков киевского режима на линии боевого соприкосновения.

Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне устроили засады на маршрутах передвижения украинских неонацистов. Были успешно поражены мобильные группы противника на квадроциклах, которые пытались перемещаться на боевых позициях.

До этого Минобороны России продемонстрировало видео с боевой работой подразделений БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении. Ночью дроноводы поразили роботизированный комплекс ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что при этом использовался FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

 

 

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #спецоперация #квадроциклы #FPV-дрон
