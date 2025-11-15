МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Хабаровске экстренно посадили пассажирский самолет

На борту воздушного судна находились 90 пассажиров и пятеро членов экипажа, никто из них не пострадал.
Ян Брацкий 2025-11-15 06:34:51
© Фото: Telegram/dvtproc

Пассажирский самолет, летевший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно», - говорится в сообщении ведомства.

На борту лайнера находились 90 пассажиров и пятеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Причины случившегося неизвестны. На опубликованных прокуратурой фотографиях видны повреждения капота правого двигателя. Имеют ли они отношение к инциденту станет ясно после комплексной проверки.

Аварийный борт в Хабаровске встречали все аэропортовые службы. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас техники осматривают самолет и устанавливают истинные причины ЧП. Проверка ведется и во Владивостоке, где борт готовили к вылету.

Похожий инцидент произошел минувшим летом в Нижневартовске, где аварийно приземлился самолет, следовавший из Лондона в Пекин. На борту Boeing 777-39L(ER) находились 311 человек. Незапланированный визит в один из крупнейших центров российской нефтяной промышленности они совершили из-за отказа одного из двигателей в полете.

#Самолет #Аэропорт #Дальний Восток #хабаровск #аварийная посадка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 