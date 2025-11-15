В Хабаровске экстренно посадили пассажирский самолет

Пассажирский самолет, летевший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно», - говорится в сообщении ведомства.

На борту лайнера находились 90 пассажиров и пятеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Причины случившегося неизвестны. На опубликованных прокуратурой фотографиях видны повреждения капота правого двигателя. Имеют ли они отношение к инциденту станет ясно после комплексной проверки.

Аварийный борт в Хабаровске встречали все аэропортовые службы. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас техники осматривают самолет и устанавливают истинные причины ЧП. Проверка ведется и во Владивостоке, где борт готовили к вылету.

Похожий инцидент произошел минувшим летом в Нижневартовске, где аварийно приземлился самолет, следовавший из Лондона в Пекин. На борту Boeing 777-39L(ER) находились 311 человек. Незапланированный визит в один из крупнейших центров российской нефтяной промышленности они совершили из-за отказа одного из двигателей в полете.