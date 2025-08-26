Рейс Лондон - Пекин экстренно сел в Нижневартовске

Самолет, следовавший из Лондона в Пекин, совершил экстренную посадку в Нижневартовске. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, причиной стала неисправность оборудования - один из двигателей борта отказал в полете. В самолете находились 311 пассажиров.

Уточняется, что Boeing 777-39L(ER) вылетел из аэропорта Хитроу в 21.43 и совершил посадку в Нижневартовске в 06.23 по московскому времени. Посадка произошла в штатном режиме, лайнер самостоятельно развернулся на полосе и доехал до перрона при помощи одного рабочего двигателя.

Предварительно, именно аэропорт в Нижневартовске стал оптимальным вариантом для посадки крупного воздушного судна, этому способствовали также благоприятная погода и длинная взлетно-посадочная полоса воздушной гавани. Пилотам запрашивать аварийные службы не пришлось.

На экстренную посадку оперативно отреагировали местные службы, к борту сразу подогнали подходящий трап.

В настоящий момент решается вопрос размещения пассажиров лайнера. В телеграм-канале также отмечается, что у иностранцев могут возникнуть проблемы с оплатой, поскольку в России не работают зарубежные карты, как и российские за рубежом.