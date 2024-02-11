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В российских вузах могут появиться комнаты для пребывания детей

По словам замминистра Минобразования Петровой, это необходимо и студентам, чтобы они не отрывались от учебного процесса, так и молодым мамам-преподавателям.
Ирина Егорова 2024-02-11 14:55:01
© Фото: Fotostand K. Schmitt, www.imago-images.de, Global Look Press

Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, сообщила замглавы ведомства Ольга Петрова. Создать «детские комнаты» в стенах вузов хотят, чтобы молодые мамы-студентки имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения. Также, по словам Петровой, это необходимо и преподавателям, которые «пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно».

«Мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», - передает РИА Новости ее слова.

Дискуссия на данную тему прошла в рамках международного Дня женщин и девочек в науке.

Сейчас для молодых родителей-студентов, обучающихся в российских вузах, предусмотрены такие льготы: при рождении ребенка студентке выплачивается единовременное пособие в размере стипендии за время нахождения в декрете. Также московских студентов поддерживают в виде ежемесячной компенсации в размере роста стоимости продуктов питания - она полагается только тем родителям, которые обучаются на очной форме и их ребенку еще нет 3 лет.

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