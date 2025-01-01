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В Роскачестве напомнили, что необходимо иметь в автомобиле зимой

В частности, в машине необходимо иметь пускозарядное устройство, играющее роль «пауэрбанка» для запуска двигателя.
Игнат Далакян 2025-01-01 15:58:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Роскачество вместе с Росстандартом напомнило о необходимых вещах в автомобиле при путешествиях зимой.

Как рассказали ведомства RT, в машине обязательно иметь пускозарядное устройство. Это специальный прибор, который играет роль «пауэрбанка» для запуска двигателя. Помимо этого в автомобиле необходимо иметь стеклоомывающую жидкость.

«Всегда держите это средство про запас. Внимательно изучайте состав средства, не покупайте незамерзайку в непроверенных местах», - рассказали эксперты.

Они уточнили, что не стоит экономить на незамерзайке. По словам специалистов, чем дешевле средство, тем больше вероятности попасться на разбавленную подделку.

Также в машине необходимо иметь провода для прикуривания, буксировочный трос и автомобильную лопату. В Роскачестве и Росстандарте также напомнили, что в багажнике желательно иметь в багажнике огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Кроме того, необходимо помнить и про запасное колесо или докатку. А при дальней поездки стоит провести детальный осмотр машины.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что взять с собой в дальнюю дорогу. Перед долгой дорогой автомобиль необходимо проверить на станции техобслуживания и захватить с собой запас технических жидкостей, а также набор необходимых инструментов.

#в стране и мире #Автомобиль #водители #автомобилисты #зима
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