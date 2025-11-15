МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ

FT поделилась подробностями срыва сделки о покупке активов компанией Gunvor.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 04:03:24
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Американские чиновники ездили по Европе с целью расширить рынок сбыта  энергоресурсов США и уничтожить «весь до последней молекулы» российский газ на континенте. Об этом сообщила газета Financial Times.

FT поделилась подробностями срыва сделки о покупке активов компанией Gunvor. По данным газеты, для Gunvor ситуация была непростой, так как СМИ уделили большое внимание «ее прошлым связям с Москвой».

Источники Financial Times рассказали, что «Лукойл» якобы начал поиски покупателей еще в 2023 году. Он искал их для своих подразделений в Европе и мире. 

В сентябре США потребовали от Евросоюза прекратить покупать газ у России. Взамен Вашингтон обещал ввести новые санкции против РФ. 

Ранее Болгария хотела получить исключение из санкций против «Лукойла». Об этом страна планировала попросить президента США Дональда Трампа. По данным БТА, у Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней.

