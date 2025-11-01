Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против «Лукойла»

Болгария может попросить США исключить ее из американских санкций против российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на газету Politico.

По данным статьи, сейчас страна изучает возможности запроса на освобождение от новых санкций США. Ранее лидер болгарской партии Борис Бойко заявлял, что стране может не хватит топлива, если российский «Лукойл» прекратит работу.

Напомним, депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны Евросоюза нефтепродуктов. Речь идет о дизельном и авиационном топливе.

Власти Болгарии считают необходимым запрет на экспорт нефти с учетом санкций США против «Лукоила». Российская нефтяная компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в Болгарии.