Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы молодые украинцы «несли службу в своей стране» вместо выезда в ФРГ. Об этом он сообщил газете Die Welt.

По словам Мерца, во время телефонного звонка с Зеленским, он попросил «побеспокоиться об этом». Канцлер Германии считает, что молодые мужчины нужны дома.

В августе этого года в силу вступило постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. В течение последних двух месяцев почти 100 тысяч молодых мужчин покинули Украину после отмены ограничения на выезд.

По данным The Daily Telegraph, большинство украинцев направляется в Германию. Если до августа в ФРГ прибывали еженедельно 19 граждан Украины, то к сентябрю их число стало составлять до 1 тысячи, а к октябрю - до 1,4 -1,8 тысяч в неделю.

Ранее политолог Алексей Кочетков рассказал «Звезде», почему федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц имеет жесткую антироссийскую позицию. По его мнению, расизм в европейских странах сидит так глубоко, что они не могут смириться с итогами Второй мировой.