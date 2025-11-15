Трамп сделал исключения из пошлин из-за роста цен на продукты в США

Президент США Дональд Трамп вывел ряд продовольственных товаров из-под действия взаимных пошлин. Изменения вступают в силу в отношении товаров, поступивших для потребления с 12.01 по восточное время 13 ноября 2025 года.

Глава Белого дома в пятницу подписал указ об отмене пошлин на широкий спектр товаров, включая говядину, кофе, томаты и бананы, сообщает AP. Документ исключает эти продукты из «взаимных» тарифных ставок, которые начинаются с 10% и доходят до 50%. Однако указ не освобождает товары от тарифов полностью.

Например, томаты из Мексики, основного поставщика в США, по-прежнему будут облагаться 17%-ной пошлиной. Эта ставка вступила в силу в июле после истечения срока действия почти 30-летнего торгового соглашения. Цены на томаты выросли практически сразу после введения этих пошлин.

Цены на многие товары значительно выросли с момента вступления Трампа в должность. Это отчасти связано с введенными им пошлинами и отсутствием достаточных объемов внутреннего предложения. Например, крупнейший поставщик кофе - Бразилия - с августа столкнулась с 50%-ными тарифами. По данным индекса потребительских цен, в сентябре потребители платили за кофе почти на 20% больше, чем годом ранее.

Этот шаг был предпринят после того, как в ходе экзит-поллов в начале этого ноября избиратели выразили недовольство состоянием экономики. Тогда демократы победили на внеочередных выборах в нескольких штатах.