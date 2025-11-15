МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Внучка Трампа заняла последнее место на турнире по гольфу

Ее мама состоит в отношениях с гольфистом-миллиардером Тайгером Вудсом.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 02:37:40
© Фото: IMAGO/mpi34, Global Look Press

Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, заняла последнее место на турнире по гольфу. 18-летняя девушка заняла 461-е место. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я сделала много хороших ударов, просто не туда», - объяснила спортсменка свой проигрыш.

Женский турнир по гольфу The Annika состоялся во Флориде. В нем приняли участие ведущие гольфистки мира.

Кай Трамп является дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Ее мама состоит в отношениях с 15-кратным победителем «Мэйджоров», гольфистом-миллиардером Тайгером Вудсом.

Девушка занимается гольфом в старшей школе во Флориде и планирует выступать за Университет Майами с 2026 г. На текущий момент она занимает 979-е место в юниорском рейтинге Universal Golf Rankings.

Напомним, Дональд Трамп иногда играет в гольф вместе с внучкой. На одной игре Кай Трамп спросила дедушку, как обстоят дела в Белом доме. Американский лидер ответил, что он остановил уже семь войн и надеется прекратить конфликт России с Украиной. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Трампа в установлении мира в ряде регионов.

#сша #Трамп #гольф #внучка трампа #Кай Трамп
