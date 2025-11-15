МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, в том числе и в сфере энергетики.
Виктория Бокий 2025-11-15 21:11:56
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Кремль.

Известно, что стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, в том числе и в сфере энергетики. Кроме того, лидеры двух стран затронули и международные темы.

«Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении Кремля.

По данным белорусского информационного агентства «БелТа», Путин и Лукашенко обсудили вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Также лидеры говорили об обороне и безопасности.

Напомним, в сентябре этого года Александр Лукашенко заявлял, что обсудит с Владимиром Путиным строительство второй АЭС на территории Белоруссии. Строительство будет осуществляться совместно двумя странами.

